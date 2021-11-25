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Общество

Михаил Ведерников рассказал о мероприятиях в Псковской области, направленных на сохранение исторической памяти

Губернатор Псковской области в эфире «Радио России» рассказал о своих любимых кинофильмах. Фото пресс-службы администрации Псковской области

В эфир программы «Дневники Русского международного кинофестиваля» «Радио России» сегодня пригласили губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Говорили не только о кинофестивале. Глава региона ответил на вопрос ведущих о цивилизационном коде.

Кроме того, был задан вопрос о региональных мероприятиях, которые направлены на сохранение исторической памяти.

«Со знанием истории никто не рождается. Если не заниматься образованием молодого поколения, конечно, они не будут знать свои корни. Мы стараемся уделять этому вопросу максимум внимания. Приведу примеры. Если говорить об истории древности, мы в следующем году закупаем оборудование для лазерного шоу. В этом году мы опробовали презентацию: 17-минутный фильм на стене древнего кремля «История Александра Невского». Абсолютно новая подача. 

Специалисты  ПсковГУ разработали образовательный модуль гражданско-патриотического воспитания молодёжи. Он называется «Без срока давности» и рассказывает о тех злодеяниях, которые фашисты творили на оккупированной территории Псковской области.

Кроме этого, по нашему заказу снят фильм, посвящённый подвигу десантников 6-й роты. Показы проходили и в кинотеатрах, и во всех школах, чтобы ребята знали: подвиги совершают не только полководцы, но и абсолютно молодые парни. В связи с этой темой был разработан маршрут памяти героев-десантников 6-й роты», — пояснил Михаил Ведерников.

Напоследок главу региона попросили дать определение «русскости» и назвать любимые фильмы.

«Русскость – это наше христианское начало и знание истории. У нас великая история, её нужно знать, но нужно смотреть в будущее. <...> У меня не так много свободного времени. Я смотрю старые советские фильмы. «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Утомлённые солнцем» — оба фильма режиссёра Никиты Михалкова», — завершил беседу Михаил Ведерников.

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