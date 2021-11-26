Михаил Ведерников поздравил новостников ВГТРК «Псков» с получением премии «ТЭФИ-Регион»
Программа «Вести-Псков» стала победителем XX Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» в номинации «Ежедневная информационная программа для городов с численностью населения до 300 тысяч». В своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников ВГТРК «Псков» с этим значимым событием.
«Поздравляю весь коллектив нашего телевидения с заслуженной победой! Вы настоящие мастера своего дела!» — отметил глава региона.
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