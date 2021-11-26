Две кандидатуры на главу администрации Пскова включены в бюллетень для тайного голосования

10:46, 26 ноября 2021, ПАИ

В бюллетень для тайного голосования по выбору главы администрации Пскова включены две кандидатуры — и. п. главы администрации города Борис Елкин и Иван Родионов. Об этом с заседания сессии Псковской городской Думы 26 ноября сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель конкурсной комиссии, глава Пскова Елена Полонская отметила, что всего подали три заявления для участия в конкурсе, допущены были Борис Елкин и Иван Родионов, которые подали полный пакет документов. Оба были допущены ко второму этапу конкурса. Второй этап — собеседование, по итогам которого участники могли получить баллы от 1 до 5. 27 октября конкурс завершился и Псковской гордуме представили всех участников конкурса для проведения тайного голосования для назначения одного из них на должность главы администрации.

По словам Полонской, данные голосования подшиты в дело, в общей сложности Борис Елкин набрал 30 баллов, Иван Родионов — 19. Глава Пскова предложила принять информацию к сведению. Кандидатуры включат в бюллетень для тайного голосования.