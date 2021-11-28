100-тысячного пассажира чествовали в аэропорту Пскова

17:02, 26 ноября 2021, ПАИ

26 ноября в международном аэропорту Пскова «Княгиня Ольга» зарегистрировали 100-тысячного пассажира. Им стала псковичка Татьяна Белобровко, которая вылетала в Москву рейсом А4302 авиакомпании «Азимут». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

От имени авиакомпании директор воздушной гавани Артем Тарасов вручил юбилейному пассажиру сертификат на два бесплатных перелета по всей маршрутной сети «Азимута».

«Неожиданно! Спасибо! Очень подняли настроение с утра. Я летаю достаточно часто, поэтому подарком воспользуюсь обязательно», - прокомментировала Татьяна Белобровко. Она также выразила надежду на дальнейшее развитие воздушного сообщения в Псковской области.

«Меня устраивает сервис, самолет комфортный, и надеюсь, что аэропорт Пскова будет развиваться, перелетов будет больше», - сказала она.

Артем Тарасов отметил, что 2021 год стал для аэропорта «Княгиня Ольга» прорывным.

«Год заканчиваем очень хорошо. Показателей, к которым стремимся, мы практически достигли. Думаю, до конца года ближе к 110 тысячам пассажиров мы перевезем. В новой истории аэропорта такой показатель достигнут впервые. И это, безусловно, событие не только для нашего аэропорта, но и города Пскова и всей Псковской области», - подчеркнул директор аэропорта «Княгиня Ольга». Он также уточнил, что в следующем году планируется расширение маршрутной сети, но и полюбившиеся псковичам и гостям региона направления сохранятся в полном объеме.

Из Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» осуществляются пассажирские авиаперелеты в различные точки нашей страны. Так, совершаются полеты на рейсах Псков — Москва, Псков — Сочи, Псков — Калининград и Псков — Минеральные Воды. В весенне-летний сезон осуществлялись перелеты в Анапу и Симферополь. Помимо расширения маршрутной сети ведется активная работа по обновлению помещений псковского аэропорта. В порядок приведены места общественного пользования, благоустраиваются секция прилета и помещение под кафе, а также будет отремонтирована комната матери и ребенка.