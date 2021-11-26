В Псковской области непривитых студентов переведут на дистанционное обучение

12:04, 26 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области непривитых студентов переведут на дистанционное обучение, заявил губернатор региона Михаил Ведерников на заседании оперштаба 26 ноября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Хочу отметить систему высшего образования, где совет ректоров сам проявил инициативу и предложил проработать возможность массовой вакцинации студентов. Соответствующее постановление было оперативно разработано и принято главным санитарным врачом области. Уверен, это решение положительно скажется на эпидобстановке», - отметил губернатор.

Михаил Ведерников уточнил, что те студенты, которые хотят посещать университет очно, проходить практику, общаться с преподавателями, должны вакцинироваться. «Кто принял решение отказаться от прививки, смогут продолжить обучение в дистанционном формате – для этого все необходимые условия будут обеспечены», - пообещал губернатор.