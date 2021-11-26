Мужчина умер недалеко от кладбища в Великих Луках
Возле братского кладбища в Великих Луках умер 70-летний мужчина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в газете «Великолукская правда Новости».
Родственники мужчины рассказали, что они гуляли, как мужчина захотел присесть возле кустов и скончался. Как сообщили с места происшествия, предположительной причиной смерти мог стать тромб.
Напомним, что камеры видеонаблюдения зафиксировали падение мужчины в центре Пскова.
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