Мужчина умер недалеко от кладбища в Великих Луках

12:42, 26 ноября 2021, ПАИ

Возле братского кладбища в Великих Луках умер 70-летний мужчина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в газете «Великолукская правда Новости».

Родственники мужчины рассказали, что они гуляли, как мужчина захотел присесть возле кустов и скончался. Как сообщили с места происшествия, предположительной причиной смерти мог стать тромб.

Напомним, что камеры видеонаблюдения зафиксировали падение мужчины в центре Пскова.