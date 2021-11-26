Михаил Ведерников объяснил, почему Псковская область находится в десятке регионов с высокой заболеваемостью COVID-19

12:59, 26 ноября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба объяснил, почему регион по-прежнему остаётся в десятке регионов с самой высокой заболеваемостью коронавирусом в России.

По его мнению, сейчас в Псковской области из-за приезжих и проезжающих транзитом количество жителей увеличилось в два раза, именно поэтому регион находится в десятке по самой высокой заболеваемости COVID-19.

«Регион транзитный, у нас много дачников. Это создает определенные сложности. Нам тут точно расслабляться не нужно. И то, что мы долгое время находимся в десятке регионов по заболевшим, — это вот как раз именно из-за этого», - сказал губернатор.