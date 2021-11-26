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Общество

Михаил Ведерников остался доволен динамикой работ в соцгородке в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и его заместитель Василий Осипов с рабочим выездом побывали на строительной площадке социального городка в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергея Грахова, новый подрядчик сумел привлечь к строительству на объекте 37 новых работников, не считая инженерно-технического персонала, и ещё 30 человек, которые занимаются благоустройством прилегающей к домам соцгородка территории.

Работы по укладке асфальта на территории городка завершены более чем на 90%. До конца года все дороги будут полностью заасфальтированы, на дорожках уложат плитку.

Сергей Грахов сообщил также, что уже имеются материалы для изготовления кровли на двух новых корпусах. Кровельный материал для других корпусов придет в течение двух недель. 29 ноября специалисты приступят к работе на крышах. К корпусам, где кровля уже есть, подведено также и тепло, там ведутся отделочные работы, идут работы по сантехническому оборудованию. «Подрядчик работает по всем фронтам», - констатировал Грахов, уточнив, что с нынешними темпами объект будет сдан в установленные контрактом сроки. 

Ранее сообщалось, что соцгородок планируется сдать в апреле 2022 года.

Михаил Ведерников поручил подрядчику своевременно предоставлять всю техническую документацию с тем, чтобы профильный комитет и его заместитель Василий Осипов могли контролировать процесс и вносить необходимые корректировки. 

«Динамика видна, подход виден, но нужно максимально усилить темпы, чтобы освоить федеральные средства, и с нового года приступить к отделочным работам», - сказал губернатор. 

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