Строительство псковского соцгородка планируется завершить к апрелю 2022 года

16:56, 15 октября 2021, ПАИ

Социальный городок в деревне Борисовичи Псковского района планируется сдать к апрелю 2022 года. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании 15 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Глава региона напомнил, что данный объект социально значимый для региона. Его строительство ведётся в рамках национального проекта «Демография». Михаил Ведерников напомнил, что генеральный подрядчик вышел на объект, не рассчитав силы. Сейчас региональные власти взяли строительство социального городка под особый контроль, объекту уделяется пристальное внимание. Администрация региона привлекла ряд субподрядных организаций, которые активно приступили к различным направлениям строительно-монтажных работ. Это позволило нарастить темпы реализации проекта.

Губернатор добавил, что администрация Псковской области должна приложить все необходимые усилия для реализации проекта.

В совещании приняли участие вице-губернатор Василий Осипов, руководители профильных комитетов и управлений, а также представители субподрядной организации, которая в ближайшее время готова выйти на объект.

Напомним, социальный городок представляет собой комплекс малоэтажных многоквартирных домов, а также ряд объектов инфраструктуры. Он возводится в непосредственной близости к Пскову, в деревне Борисовичи Псковского района на площади в 3 гектара. В жилых домах смогут разместиться до 130 человек, в том числе граждане пожилого возраста, люди с ограниченными возможностями, а также многодетные семьи. Строительство всего комплекса осуществляется на основе принципа «безбарьерная среда». Проект предусматривает обустройство на территории городка специальных лифтов, пандусов для инвалидов-колясочников. Количество квадратных метров на одного человека будет существенно больше установленных нормативов, которые существуют в домах-интернатах для престарелых и инвалидов.