Ректор ПсковГУ опровергла слухи об отчислении не привившихся от COVID-19 студентов
Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина прокомментировала ситуацию с прививочной кампанией в вузе. Она заверила, что в отношении студентов, которые по тем или иным причинам не могут вакцинироваться от коронавируса, не будет предприниматься никаких санкций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.
«Отчисление обучающихся в Псковском государственном университете в связи с отказом от вакцинации ни при каких обстоятельствах невозможно, – подчеркнула руководитель вуза. – Наша главная задача – образовательная. Студент для каждого университета – главное лицо. Сегодня в рамках федеральных образовательных стандартов университет может предложить максимально разные форматы обучения – от очного до гибридного и дистанционного, с элементами самостоятельной работы. Естественно, будем использовать все эти форматы для того, чтобы выполнить достойно свою функцию как университета».
Наталья Ильина отметила при этом, что обучение – дорога не в одну сторону, а друг к другу. По её словам, профессорско-преподавательский состав выполняет все требования в нынешней ситуации: вакцинировалось 95 % сотрудников и педагогов, оставшиеся 5 % – это те, кто имеет медотвод, переболевшие или ожидающие вакцинации.
«Такая же дорога навстречу должна быть со стороны студенчества, – считает ректор. – Я надеюсь, что именно такой формат взаимодействия и налаживания образовательной деятельности будет в рамках исполнения обязательной вакцинации среди учащихся. До 10 января у нас есть время достигнуть рекомендуемого уровня вакцинации в 80 %, чтобы продолжить работу в очном режиме».
Наталья Ильина подтвердила информацию о возможности введения QR-кодов в вузе, но заметила, что это решение будет приниматься только вместе со студенчеством и надзорными органами. Кроме того, будет учтён опыт столичных университетов.
«Руководство московских вузов вместе со студентами решает, что пространство вуза – это пространство, свободное от COVID, – пояснила ректор ПсковГУ. – Когда студент или преподаватель заходит в здание университета, он сознает, что это пространство, в котором максимально убраны риски заболеть коронавирусной инфекцией. Для нас сейчас главная задача – сделать учебные корпуса средой, свободной от COVID».
Напомним, ранее стало известно о том, что в Псковской области принято решение об обязательной вакцинации студентов старше 18 лет. По словам главного санитарного врача региона Александра Нестерука, первый компонент вакцины все студенты должны получить до 10 декабря.
Играете ли вы в видеоигры?
Голландский изразец с «мужиком в пинжаке» обнаружили археологи на улице Леона Поземского в Пскове