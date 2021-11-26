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Общество

Ректор ПсковГУ опровергла слухи об отчислении не привившихся от COVID-19 студентов

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина прокомментировала ситуацию с прививочной кампанией в вузе. Она заверила, что в отношении студентов, которые по тем или иным причинам не могут вакцинироваться от коронавируса, не будет предприниматься никаких санкций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

«Отчисление обучающихся в Псковском государственном университете в связи с отказом от вакцинации ни при каких обстоятельствах невозможно, – подчеркнула руководитель вуза. – Наша главная задача – образовательная. Студент для каждого университета – главное лицо. Сегодня в рамках федеральных образовательных стандартов университет может предложить максимально разные форматы обучения – от очного до гибридного и дистанционного, с элементами самостоятельной работы. Естественно, будем использовать все эти форматы для того, чтобы выполнить достойно свою функцию как университета».

Наталья Ильина отметила при этом, что обучение – дорога не в одну сторону, а друг к другу. По её словам, профессорско-преподавательский состав выполняет все требования в нынешней ситуации: вакцинировалось 95 % сотрудников и педагогов, оставшиеся 5 % – это те, кто имеет медотвод, переболевшие или ожидающие вакцинации.

«Такая же дорога навстречу должна быть со стороны студенчества, – считает ректор. – Я надеюсь, что именно такой формат взаимодействия и налаживания образовательной деятельности будет в рамках исполнения обязательной вакцинации среди учащихся. До 10 января у нас есть время достигнуть рекомендуемого уровня вакцинации в 80 %, чтобы продолжить работу в очном режиме».

Наталья Ильина подтвердила информацию о возможности введения QR-кодов в вузе, но заметила, что это решение будет приниматься только вместе со студенчеством и надзорными органами. Кроме того, будет учтён опыт столичных университетов.

«Руководство московских вузов вместе со студентами решает, что пространство вуза – это пространство, свободное от COVID, – пояснила ректор ПсковГУ. – Когда студент или преподаватель заходит в здание университета, он сознает, что это пространство, в котором максимально убраны риски заболеть коронавирусной инфекцией. Для нас сейчас главная задача – сделать учебные корпуса средой, свободной от COVID».

Напомним, ранее стало известно о том, что в Псковской области принято решение об обязательной вакцинации студентов старше 18 лет. По словам главного санитарного врача региона Александра Нестерука, первый компонент вакцины все студенты должны получить до 10 декабря.

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