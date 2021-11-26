Дмитрий Месхиев ушёл на самоизоляцию
Художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев ушёл на самоизоляцию. Об этом сообщил арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин на пресс-конференции 26 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Андрей Пронин не уточнил, с чем связан уход на самоизоляцию худрука Псковского драмтеатра.
Отметим, что сегодня Дмитрий Месхиев должен был участвовать в пресс-конференции, посвящённой открытию фестиваля «Потапов-фест».
Напомним, фестиваль «Потапов-фест», посвящённый творчеству культового якутского режиссёра театра и кино Сергея Потапова, пройдёт в Псковском театре драмы с 26 ноября по 1 декабря.
О новом спектакле режиссера Сергея Потапова в Псковском драмтеатре читайте здесь. А об особенностях культуры и кинопроизводства Севера смотрите в специальном видео ПАИ.
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