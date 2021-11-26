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Культура

Актриса Кристина Кузьмина: Мы не уверены в результате премьеры спектакля «Зойкина квартира»

instagram/kuzminakristina_actress

Актриса Санкт-Петербургского Академического театра имени В. Ф. Комиссаржевской Кристина Кузьмина на пресс-конференции 26 ноября заявила, что актеры перед каждой премьерой того или иного спектакля не уверены в конечном результате, в том числе это касается и спектакля «Зойкина квартира». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, поставить менее чем за 1,5 месяца спектакль «Зойкина квартира» — невероятное достижение, учитывая особенность произведения-первоисточника, пьесу Михаила Булгакова.

«Способ работы [над спектаклем — ПАИ] — не типичный для русских драматических артистов. Здесь мы сразу кинулись в пробу, пластику, для нас это совсем другая история, мы никогда этого не делали, нам интересно, что из этого получится», - сказала Кристина Кузьмина.

Она добавила, что изнутри артисты могут чувствовать спектакль и свою роль по-разному и сейчас актеры находятся в очень возбужденном, трепетном, волнительном состоянии.

«Как и всегда перед каждой премьерой, мы не уверены в результате», - заключила Кристина Кузьмина.

Премьера спектакля «Зойкина квартира» состоится в Псковском драмтеатре 27 ноября и 1 декабря. Главную роль исполнят две актрисы: приглашенная артистка петербургского театра имени В. Ф. Комиссаржевской Кристина Кузьмина и артистка Псковского театра драмы Наталья Петрова. Над постановкой к 130-летию со дня рождения Михаила Булгакова работает в Пскове якутский режиссёр Сергей Потапов.

Кристина Кузьмина – выпускница СПбГАТИ (курс Владислава Пази и Юрия Бутусова), с 2004 по 2008 год служила в труппе театра имени Ленсовета, с 2008 года – актриса Академического театра имени В. Ф. Комиссаржевской.

Актриса известна по многочисленным ролям в кино и сериалах (около 80 работ): «Адъютанты любви», «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург», «Тайны следствия», «Убойная сила», «Неслучайная встреча», «Никто, кроме нас», «Шаг к счастью», «Человек у окна», «7 кабинок», «Хорошие девочки попадают в рай» и другие.

Премьера спектакля «Зойкина квартира» состоится на большой сцене Пушкинского театра в рамках «Потапов-феста» – фестиваля, посвященного творчеству известного российского режиссера театра и кино Сергея Потапова. Спектакль оформляет эстонский художник Эрвин Ыунапуу, художник по костюмам – заслуженный деятель искусств России Александр Стройло, художник по свету – лауреат Национальной театральной премии РФ «Золотая маска» Стас Свистунович.

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