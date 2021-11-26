Самострелы, отмщение лося и всеобщая кодировка. Очередной выпуск «Псковского телеграма»

18:40, 26 ноября 2021, ПАИ

40-й выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм» о самом интересном в региональном Telegram-пространстве вышел в эфир в пятницу, 26 ноября.

Прошедшая неделя оказалось богатой на события. Депутаты Госдумы сняли неприкосновенность с депутата-коммуниста Валерия Рашкина, в регионах активно обсуждают федеральный законопроект о введении QR-кодов. Об этом в очередном выпуске видеопроекта «Псковский телеграм» поговорили его ведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев.

Кроме того, в программе речь пошла о странной позиции отдельных региональных депутатов в отношении QR-кодов, о том, как некоторые оппозиционные партии продолжают уверенно рубить сук, на котором сидят, а также о спрутах, рихтмачах, немаловых и новых сказках со старым сюжетом.

Программа «Псковский телеграм» начала выходить в феврале 2021 года. Выпуски программы можно посмотреть на портале Псковского агентства информации, YouTube-канале ПАИ и в Telegram-канале «Псковские новости».