Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Самострелы, отмщение лося и всеобщая кодировка. Очередной выпуск «Псковского телеграма»

40-й выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм» о самом интересном в региональном Telegram-пространстве вышел в эфир в пятницу, 26 ноября.

Прошедшая неделя оказалось богатой на события. Депутаты Госдумы сняли неприкосновенность с депутата-коммуниста Валерия Рашкина, в регионах активно обсуждают федеральный законопроект о введении QR-кодов. Об этом в очередном выпуске видеопроекта «Псковский телеграм» поговорили его ведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев.

Кроме того, в программе речь пошла о странной позиции отдельных региональных депутатов в отношении QR-кодов, о том, как некоторые оппозиционные партии продолжают уверенно рубить сук, на котором сидят, а также о спрутах, рихтмачах, немаловых и новых сказках со старым сюжетом.

Программа «Псковский телеграм» начала выходить в феврале 2021 года. Выпуски программы можно посмотреть на портале Псковского агентства информации, YouTube-канале ПАИ и в Telegram-канале «Псковские новости».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Играете ли вы в видеоигры?
Проголосовать >>>

26 ноября 2021

Самострелы, отмщение лося и всеобщая кодировка. Очередной выпуск «Псковского телеграма»
26 ноября 2021

Михаил Ведерников поздравил Бориса Елкина с избранием на пост главы администрации Пскова

26 ноября 2021

40-й выпуск «Псковского телеграма» выйдет сегодня вечером
26 ноября 2021

Борис Елкин назначен главой администрации Пскова
26 ноября 2021

Борис Елкин анонсировал индексацию зарплат работников администрации Пскова
26 ноября 2021

Стартовала очередная, 59-я сессия Псковской городской Думы
25 ноября 2021

Михаил Мишустин: Здравоохранение должно полностью соответствовать потребностям граждан
25 ноября 2021

Губернатор назначил членов Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...