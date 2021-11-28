Михаил Ведерников: У нас есть шансы встретить Новый год без допограничений

13:31, 28 ноября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил каждого, кто соблюдает меры безопасности, кто сделал прививку и внёс свой вклад в общую борьбу с пандемией. «Благодаря вам у нас есть все шансы встретить новогодние праздники без дополнительных ограничений», - заявил он в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Глава региона отметил, что эпидситуация в Псковской области постепенно улучшается. На прошлой неделе впервые с начала осени было зафиксировано снижение числа новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Оно составило почти 5%. На этой неделе снижение достигло уже 10%.

«Это действительно хорошие новости, потому что при негативном сценарии заболеваемость потенциально могла нарастать и дальше. Например, в прошлом году в декабре фиксировалось порядка 440 новых случаев в сутки. В этот раз мы остановились на уровне менее 300», - рассказал Михаил Ведерников.

По его словам, выбранная регионом стратегия работает. Все принятые меры, так же как и набирающая обороты прививочная кампания, позволили защитить жизнь и здоровье многих жителей региона. Вместе с тем, уточнил губернатор, крайне важно помнить, что без поддержки, понимания и ответственности жителей никакие меры не сработали бы.