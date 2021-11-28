Об опасности нового африканского штамма коронавируса рассказал псковский губернатор

13:31, 28 ноября 2021, ПАИ

Дополнительные серьёзные риски несёт с собой новый африканский штамм коронавируса – он уже вызывает крайнюю обеспокоенность у российских медиков и экспертов. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

География распространения данного штамма уже охватывает ЮАР, Ботсвану и Гонконг. И этой самый опасный штамм за время борьбы с ковид. «Он отличается тем, что включает в себя все известные мутации, которые крайне негативно влияют на иммунный ответ и кратно увеличивают контагиозность коронавируса. Болезнь развивается стремительно, всего в течение 1 суток», - отметил Михаил Ведерников.

В России данный штамм пока не зарегистрирован, но, по словам главы региона, нужно быть готовыми к любому развитию событий. Поэтому он настоятельно рекомендует вакцинироваться.

«Несмотря на первые признаки улучшения, обстановка по-прежнему непростая: Псковская область остаётся в десятке субъектов с наиболее высокими показателями заболеваемости. На неделе мы обсудили ситуацию с представителями медицинского сообщества», - напомнил Михаил Ведерников.

Был отработан целый ряд обращений граждан. Вызов терапевтов и скорой помощи, организацию тестирования, – по каждому вопросу даны конкретные поручения, которые должны способствовать оперативному улучшению ситуации. «Спасибо всем, кто сообщает о существующих проблемах!» - обратился губернатор к псковичам.

По его словам, медики говорят, что нагрузка на систему здравоохранения действительно несколько снизилась, но есть и тревожные сигналы. В частности, как сообщают врачи Псковской областной инфекционной больницы, вопреки общему снижению потока пациентов, число госпитализируемых в тяжёлом состоянии остаётся крайне высоким. Реанимационные койки по-прежнему полностью заняты, хотя их количество в течение осени было увеличено почти в два раза. «И, к сожалению, это долгосрочная тенденция, которая связана с особенностями активных штаммов коронавируса», - сказал Михаил Ведерников.

Кроме этого, он сообщил о принятии решения о закупке дополнительного реанимационного оборудования, а именно, 20 аппаратов ИВЛ на общую сумму 30 млн рублей. Это очень хорошая современная техника, которая поможет врачам спасти больше жизней, уточнил глава региона.