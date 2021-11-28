Сегодня вышла вторая часть программы «Страна чудес» о Псковской области

11:31, 28 ноября 2021, ПАИ

Сегодня, 28 ноября, в 10:50 в эфир телеканала «ТВ Центр» вышел второй выпуск программы «Страна чудес» о Псковской области.

Ирина Бажанова побывала на Труворовом городище, старом археологическом памятнике VII-XVIII веков, посетила крест Трувора, а также приняла участие в квесте «12 ключей», в котором она узнала историю Изборска, отметив, что в игровой форме проще запоминать информацию.

Также ведущая побывала на Словенских ключах, которые представляют собой 12 источников, которые сливаются в единую реку, впадающую в Городищенское озеро. Сами ключи олицетворяют 12 апостолов и являются священным местом для паломников.

Также она побывала у сето, познакомилась с традиционными бытовыми вещами народа и примерила народный девичий костюм. Пообщалась с Александром Лапшиным, литейщиком колоколов, который переехал в Изборск для того, чтобы познакомить туристов с ремеслом. Лапшин отлил 10 тысяч колоколов за всю свою жизнь.

Кроме того, ведущая посетила верёвочную трассу в Мальской долине и пролетела через долину на уровне птичьего полёта. На память ведущая увезла малиновое варенье сето, ложечки с надписью «Изборск», а также книгу и колокольчик от Александра Лапшина.

Напомним, что 14 ноября в 10:50 в эфир телеканала «ТВ Центр» вышел первый выпуск программы «Страна чудес» о Псковской области, в котором показали псковские монастыри, усадьбу Ореховно, сето, Мальскую долину, Изборск, «Медовый хуторок». Съёмочная группа познакомилась с псковской кухней, а также с кузнечным делом псковичей и многим другим.

Съёмочная группа проекта в августе 2021 года провела три дня в регионе. Журналист и путешественница Ирина Бажанова увезла на память из Пскова подкову, варенье и снетка.

«Страна чудес» – это проект о путешествиях по России, задача которого найти на просторах нашей страны всё самое интересное, дать практические советы путешественникам и познакомить зрителей с достопримечательностями городов России.

Ведущая знакомит зрителей с достопримечательностями различных регионов России и составляет собственный рейтинг «чудесности». Она ищет всё самое интересное, удивляет, поражает телезрителей рассказанными историями. Её задача – дать практичные советы путешественникам и составить маршруты, которые сможет повторить каждый.

Авторов программы «Страна чудес» в Псковскую область пригласил информационный центр региона, который на протяжении всех съёмок сопровождал съёмочную группу.



