Михаил Ведерников присоединился к литературному конкурсу в честь Дня матери

13:35, 28 ноября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил женщин с наступающим Днём матери, который отмечается 28 ноября.

В видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram он отметил, что к этому празднику Центр молодежи и общественных инициатив запустил литературный конкурс. Для участия в нём нужно записать видео с произведением на тему материнства и семьи, а затем разместить в соцсетях с хештегом #деньматери60 .

«С удовольствием присоединяюсь. Выбрал отрывок произведения замечательного советского поэта, наверное, лучшего поэта Северного Кавказа, Расула Гамзатова», - заметил губернатор и прочитал «Слово о матери».

«Не забудьте сказать своим мамам лично, как сильно вы их любите. Берегите себя и будьте здоровы!» - обратился он к жителям Псковской области.