Российский Красный Крест начал организацию помощи семьям погибших в «Листвяжной» шахтёров

20:17, 26 ноября 2021, ПАИ

Российский Красный Крест начал централизованный сбор средств для оказания адресной помощи пострадавшим и семьям погибших при аварии в шахте в Кемеровской области, сообщил председатель РКК Павел Савчук. Сообщение об этом появилось на сайте благотворительной организации.

Перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение «Сбербанк.Онлайн», банкоматы, терминалы, офисы банка, приложение «ВТБ Онлайн» или сайт redcross.ru. Комиссия за перевод не взимается.

Напомним, ЧП произошло 25 ноября. В шахте «Листвяжная» в Беловском городском округе Кемеровской области произошло задымление. В результате трагедии погибло более 50 человек и более 60 пострадали.

«Мы соболезнуем семьям погибших и пострадавших в этой трагедии и готовы оказать поддержку нуждающимся. Основными направлениями помощи станут финансовая, а также психосоциальная поддержка в долгосрочном периоде. Уже сейчас мы запустили централизованный сбор средств для оказания адресной помощи», – сказал председатель РКК Павел Савчук.

«Хочу поблагодарить Российский Красный Крест за поддержку пострадавших в этот несомненно тяжёлый для них момент. Мы видим, что вся страна и люди за её пределами соболезнуют семьям погибших, и глубоко благодарны им за это искреннее участие», – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Сбор средств осуществляется в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

Отчёт о расходовании средств будет размещаться публично ежемесячно на сайте Российского Красного Креста. Для расходования средств будет создана специальная комиссия с участием региональных органов власти.

Денежные средства можно перевести по ссылке.

Также можно воспользоваться следующими реквизитами:

Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест»

ИНН 7728014523

КПП 772801001

Р/с 40703810900020000089

ПАО Сбербанк г. Москва

К/с 30101810400000000225

БИК 044525225

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь пострадавшим на угольной шахте «Листвяжная» Кемеровской области.

По числу жертв трагедия в Кузбассе уже стала крупнейшей в российских шахтах за последние 11 лет – с мая 2010 года, когда в результате двух взрывов в шахте «Распадская» Кемеровской области погиб 91 человек.

Накануне губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования семьям погибших.