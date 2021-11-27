Ещё 8 человек в Псковской области скончались от коронавируса за сутки
За последние сутки в Псковской области от коронавируса скончалось ещё восемь человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Общее количество умерших в регионе от COVID-19 теперь достигло 1 063 человек.
Ранее сообщалось, что за сутки в Псковской области COVID-19 заразились 224 человека (65 561 — всего).
Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности — носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.
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