Ещё 8 человек в Псковской области скончались от коронавируса за сутки

12:11, 27 ноября 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области от коронавируса скончалось ещё восемь человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Общее количество умерших в регионе от COVID-19 теперь достигло 1 063 человек.

Ранее сообщалось, что за сутки в Псковской области COVID-19 заразились 224 человека (65 561 — всего).

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности — носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.