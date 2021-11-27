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Общество

Более 20 единиц снегоуборочной техники будет задействовано в Пскове этой ночью

Глава администрации города Борис Елкин в своем Instagram-аккаунте предупредил псковичей о предстоящей снежной ночи.

«Первая полноценно снежная ночь впереди. Будьте внимательны на дорогах!» - отметил сити-менеджер.

Он также добавил, что ночью будет работать более 20 единиц снегоуборочной техники.

Ранее ПАИ писало, что 27 ноября на Псковскую область обрушится сильный мокрый снег, преимущественно осадки ожидаются в южных и восточных районах области.

Специалисты рекомендуют во время сильного снегопада плотно закрыть окна и держаться от них на дальнем расстоянии, не подходить близко к деревьям и не парковаться рядом с ними. По возможности оставаться дома, на улице соблюдать осторожность при ходьбе.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.

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