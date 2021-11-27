Публикуем фото аварии в Великолукском районе, в которой пострадал шестилетний мальчик
Ранее, по сообщению корреспондента районной газеты «Наш путь», ПАИ писало, что на 14-м километре автодороги Великие Луки – Невель Великолукского района произошло ДТП, в котором пострадали пять человек, в том числе шестилетний ребёнок.
По дополненным данным, в аварии пострадал еще один ребенок восьми лет.
На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи и отдела ГИБДД МО МВД РФ «Великолукский».
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Играете ли вы в видеоигры?
27 ноября 2021
Ученые: Применение миллиметровых волн позволяет уничтожить 99% коронавируса за две секунды
27 ноября 2021
Публикуем фото аварии в Великолукском районе, в которой пострадал шестилетний мальчик
27 ноября 2021
Великобритания ввела обязательные ПЦР-тест и самоизоляцию для всех въезжающих в страну