Публикуем фото аварии в Великолукском районе, в которой пострадал шестилетний мальчик

22:25, 27 ноября 2021, ПАИ

Ранее, по сообщению корреспондента районной газеты «Наш путь», ПАИ писало, что на 14-м километре автодороги Великие Луки – Невель Великолукского района произошло ДТП, в котором пострадали пять человек, в том числе шестилетний ребёнок.

По дополненным данным, в аварии пострадал еще один ребенок восьми лет.

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи и отдела ГИБДД МО МВД РФ «Великолукский».