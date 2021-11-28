Сегодня в России празднуется День матери

09:45, 28 ноября 2021, ПАИ

Сегодня, 28 ноября, в России отмечают День матери, который с 1998 года празднуется в последнее воскресение ноября.

Символом праздника считается незубудка. Также к этому дню приурочена Всероссийская социальная акция «Мама, я тебя люблю!». Праздник особенно активно отмечают в школах и детских садах. В учреждениях часто устраивают импровизированные выставки с фотографиями сотрудников и их родительницами.

Первая попытка учредить День матери в России состоялась еще в 1915 году, который планировалось отмечать каждое 1 декабря, но дата не закрепилась в народном календаре. Позже, уже в СССР с инициативой создания Дня матери выступала учительница Эльмира Гусейнова, и 30 октября 1988 года она провела его в одной из бакинских школ.

В 1990-е годы инициатором учреждения праздника стала Алевтина Апарина, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по делам женщин, семьи и молодежи. И в 1998 году президент Российской Федерации подписал указ об учреждении праздника, целью которого стало напоминание о важной роли матери в жизни каждого человека.

День матери в других странах празднуют в разное время. Например, более в 20-ти стран мира празднуют День матери во второе воскресение мая. Среди них США, Канада, Германия, Италия, Бельгия, Дания, Финляндия, Эстония, Турция, Япония, Бразилия и Австралия. Международный День матери в 2021 году придется на 9 мая.

Напомним, что 26 ноября глава города Пскова Елена Полонская накануне Дня матери провела прием в честь многодетных матерей Псковской области и поздравила псковичек с наступающим праздником, вручив благодарственные письма главы города за вклад в укрепление института семьи и воспитание детей в регионе и подарки.