С 6 по 10 декабря пройдет Неделя культуры Сето

14:00, 28 ноября 2021, ПАИ

С 6 по 10 декабря пройдет Неделя культуры Сето в Печорской лингвистической гимназии. Об этом сообщила одна из организаторов проекта Елена Вариксоо на своей странице в Facebook.

«Друзья, с 6 по 10 декабря пройдет Неделя культуры сето! Окончательную афишу мероприятий вывесим совсем скоро, сейчас еще в процессе подготовки, но будем каждый день радовать вас накопившимися новостями от Tsirgukõsõ», - сообщила она в посте.

В августе 2021 года команда проекта «Неделя культуры Сето» стала победителем Всероссийского конкурса молодёжных авторских проектов «Моя страна - моя Россия» в номинации «Мой родной язык» и Всероссийского грантового конкурса молодежных проектов среди финалистов Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов «Моя страна – моя Россия», по итогам которого получен грант от Росмолодёжь в размере 400 тысяч рублей для реализации проекта «Неделя культуры сето», сообщила Вариксоо.