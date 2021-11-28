В Нидерландах у 13 пассажиров, которые прибыли из ЮАР, выявили новый штамм коронавируса

16:31, 28 ноября 2021, ПАИ

Новый вариант коронавиурса «омикрон» обнаружили у 13 пассажиров, прибывших в Нидерланды и ЮАР. Всего положительный тест на CОVID-19 сдал 61 пассажир из 624, сообщили «Ведомости» со ссылкой на Национальный институт здравоохранения Нидерландов.



26 ноября в аэропорту Схипхол протестировали пассажиров двух рейсов из ЮАР. Они должны были дождаться результатов теста перед тем, как покинуть аэропорт.

«Чтобы определить вариант коронавируса, образцы были направлены на дальнейшее исследование в RIVM. Вариант «омикрон» был выявлен в 13 положительных тестах», — говорится в сообщении института.

Также в институте подчеркнули, что исследование в данный момент все еще продолжается и количество зараженных может быть увеличено.

Напомним, что власти Израиля приняли решение о введении двухнедельного карантина в связи с выявлением случая заражения новым штаммом коронавируса.