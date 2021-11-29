Стала известна причина пожара в деревне Подоспа Гдовского района

09:29, 29 ноября 2021, ПАИ

Предварительной причиной пожара в деревне Подоспа Гдовского района стал поджог. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»





Напомним, что 28 ноября в деревне Подоспа городского поселения «Гдов» загорелся жилой дом. В результате пожара уничтожены два дома, которые были расположены на земельном участке, принадлежащем одному собственнику. Дома сгорели полностью.

Ранее в этот же день в 8:50 в поселке Нагорный в СНТ «Черешня» сгорел садовый дом. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 10 человек. Предположительная причина возгорания — поджог.

В 17:11 в Великих Луках на улице Горицкая сгорела баня. Предположительная причина возгорания — нарушение пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 19:30 в Печорах на улице Тайловский бор в двухэтажном жилом доме из-за замыкания электропроводки в электрическом щитке началось возгорание, в помещении котельной огнем повреждена стена.