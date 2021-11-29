Публикуем фотографии с места возгорания в Стругокрасненском районе

10:36, 29 ноября 2021, ПАИ

Публикуем фотографии с места возгорания в деревне Красная Горка Стругокрасненского района.



Фото: МЧС России по Псковской области



Фото: МЧС России по Псковской области



Фото: МЧС России по Псковской области



Фото: МЧС России по Псковской области







Напомним, что 27 ноября в Стругокрасненском районе в деревне Красная Горка на улице Молодежной в жилом доме изнутри сгорела кровля по всей площади. Также сгорела кровля хозяйственной постройки и полностью сгорела баня. Предположительная причина возгорания - неисправность дымохода печи в бане.