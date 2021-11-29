Публикуем фотографии с места возгорания в Стругокрасненском районе
Публикуем фотографии с места возгорания в деревне Красная Горка Стругокрасненского района.
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Фото: МЧС России по Псковской области
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Фото: МЧС России по Псковской области
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Фото: МЧС России по Псковской области
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Фото: МЧС России по Псковской области
Напомним, что 27 ноября в Стругокрасненском районе в деревне Красная Горка на улице Молодежной в жилом доме изнутри сгорела кровля по всей площади. Также сгорела кровля хозяйственной постройки и полностью сгорела баня. Предположительная причина возгорания - неисправность дымохода печи в бане.
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