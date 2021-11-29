«В течение дня будет что-то происходить»: альтернативный Новый год планируют провести в «Лофте»

10:48, 29 ноября 2021, ПАИ

В Пскове в креативном пространстве «Лофт» планируют провести альтернативный праздник Нового года. Об этом рассказал руководитель учреждения Антон Ковальский в прямом эфире проекта «Псковский телеграм Online» 29 ноября.

По его словам, на праздновании в «Лофте» будут «новогодние истории».

«Готовим программу альтернативного Нового года, чтобы он был не перед елочкой, чтобы был диджей, мастер-классы творческие, чтобы можно было прийти в лофт и провести время с пользой, и в течение дня будет происходить что-то», - пояснил Ковальский.

Кроме того, он отметил, что есть идеи задействовать уличное пространство в этот день. «Не знаю, получится ли это, внутри будем делать большой праздник интересный», - сказал гость программы.

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