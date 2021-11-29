Псковская область подаст заявку на строительство двух новых школ в Пскове

13:18, 29 ноября 2021, ПАИ

Псковская область подаст заявку на строительство двух новых школ в Пскове, сообщила на заседании комитета Псковского областного Собрания по труду и соцполитике заместитель председателя регионального комитета по образованию Галина Антипина во время обсуждения бюджета региона на 2022 год. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Сейчас в Пскове достраиваем две школы, подаём заявки ещё на две», - уточнила Антипина, отметив, что средства планируется получить по нацпроекту «Образование». Она также рассказала, что новую школу на 150 мест строят в Себежском районе, в Печорах планируется отремонтировать старое здание лингвистической гимназии, в Смуравьево в Гдовском районе также построят новую школу, школа появится и в деревне Линово в Пыталовском районе.

В 2022 году в Псковской области планируют также открыть региональный центр для одаренных детей - так называемый псковский «Сириус».