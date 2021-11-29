Псковская область подаст заявку на строительство двух новых школ в Пскове
Псковская область подаст заявку на строительство двух новых школ в Пскове, сообщила на заседании комитета Псковского областного Собрания по труду и соцполитике заместитель председателя регионального комитета по образованию Галина Антипина во время обсуждения бюджета региона на 2022 год. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
«Сейчас в Пскове достраиваем две школы, подаём заявки ещё на две», - уточнила Антипина, отметив, что средства планируется получить по нацпроекту «Образование». Она также рассказала, что новую школу на 150 мест строят в Себежском районе, в Печорах планируется отремонтировать старое здание лингвистической гимназии, в Смуравьево в Гдовском районе также построят новую школу, школа появится и в деревне Линово в Пыталовском районе.
В 2022 году в Псковской области планируют также открыть региональный центр для одаренных детей - так называемый псковский «Сириус».
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