Ни одного ДТП из-за снегопада не произошло в Пскове за выходные

14:39, 29 ноября 2021, ПАИ

За выходные в Пскове не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия из-за снегопада, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городского отделения ГИБДД.

27 ноября сотрудниками ГИБДД было оформлено 9 ДТП, 28 ноября – 5 ДТП. При этом столкновения автомобилей, наезд автомобиля на стоящее транспортное средство происходили не из-за погодных условий. Также был зафиксирован наезд на осветительную опору. По статистике, в среднем за день городское отделение ГИБДД фиксирует около 14 ДТП.

В связи с ухудшением погоды водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также тщательно проверять техническую исправность транспортного средства. Пешеходам следует также учитывать, что при снегопаде тормозной и остановочный путь транспорта возрастает, что требует осторожности при переходе проезжей части.

Напомним, 29 и 30 ноября на территории региона ожидается сильный снегопад.