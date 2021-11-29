Ни одного ДТП из-за снегопада не произошло в Пскове за выходные
За выходные в Пскове не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия из-за снегопада, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городского отделения ГИБДД.
27 ноября сотрудниками ГИБДД было оформлено 9 ДТП, 28 ноября – 5 ДТП. При этом столкновения автомобилей, наезд автомобиля на стоящее транспортное средство происходили не из-за погодных условий. Также был зафиксирован наезд на осветительную опору. По статистике, в среднем за день городское отделение ГИБДД фиксирует около 14 ДТП.
В связи с ухудшением погоды водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также тщательно проверять техническую исправность транспортного средства. Пешеходам следует также учитывать, что при снегопаде тормозной и остановочный путь транспорта возрастает, что требует осторожности при переходе проезжей части.
Напомним, 29 и 30 ноября на территории региона ожидается сильный снегопад.
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