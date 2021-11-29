Зимняя погода сохранится в Псковской области до конца недели
До конца недели в Псковской области ожидается зимняя погода. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.
По словам Талы Нещадимовой, в ближайшее 5-6 дней, по предварительным прогнозам, в регионе сохранятся отрицательные температуры и снег.
«Ожидаем сохранение снега в центре и северной части региона, - отметила метеоролог. – На юге региона ожидается мокрый снег и налипание».
Юг Псковской области находится в более тяжёлой ситуации, поскольку там сохраняется переход температур с плюсовых на минусовые, а также гололёд и гололедица.
«30 ноября ожидаем северо-западный ветер, который добавит холод по ощущениям», - добавила собеседник агентства.
Напомним, в Пскове за выходные не произошло ни одного ДТП из-за снегопада. 29 и 30 ноября на территории региона ожидается сильный снегопад.
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