Зимняя погода сохранится в Псковской области до конца недели

15:19, 29 ноября 2021, ПАИ

До конца недели в Псковской области ожидается зимняя погода. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По словам Талы Нещадимовой, в ближайшее 5-6 дней, по предварительным прогнозам, в регионе сохранятся отрицательные температуры и снег.

«Ожидаем сохранение снега в центре и северной части региона, - отметила метеоролог. – На юге региона ожидается мокрый снег и налипание».

Юг Псковской области находится в более тяжёлой ситуации, поскольку там сохраняется переход температур с плюсовых на минусовые, а также гололёд и гололедица.

«30 ноября ожидаем северо-западный ветер, который добавит холод по ощущениям», - добавила собеседник агентства.

Напомним, в Пскове за выходные не произошло ни одного ДТП из-за снегопада. 29 и 30 ноября на территории региона ожидается сильный снегопад.