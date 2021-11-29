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Общество

Метель прогнозируется в Псковской области предстоящей ночью

В Псковской области предстоящей ночью прогнозируется метель. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Метель на территории региона ожидается в ночь на 30 ноября, а также 30 ноября в течение дня.

«Такая погода для Псковской области для конца ноября и начала декабря – это нормально. По предварительному прогнозу, зимняя погода сохранится в регионе до 8 декабря», - отметила Тала Нещадимова.

Напомним, в Пскове за выходные не произошло ни одного ДТП из-за снегопада. 29 и 30 ноября на территории региона ожидается сильный снегопад.

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