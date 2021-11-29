До 12 сантиметров снега может выпасть в Псковской области за два дня

16:17, 29 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области 29 и 30 ноября может выпасть до 12 сантиметров снега. Об этом сообщила Псковскому агентству информации начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Ожидаем, что интенсивный снег будет продолжаться ночью и завтра до вечера, - отметила Тала Нещадимова. – Он будет достигать параметров сильного снега. Такая погода для Псковской области для конца ноября и начала декабря – это нормально».

За сегодняшний день в Пскове выпало 3 миллиметра снега. Предстоящей ночью в регионе прогнозируется метель. Зимняя погода с минусовыми значениями и снегом сохранится до 8 декабря.