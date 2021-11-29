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Общество

Экологический проект «Зеленая область» поборется за статуэтку премии «Народное признание»

Экологический проект «Зеленая область», инициированный жителями Псковской области, выдвинут на соискание Первой общественной премии «Народное признание» в номинации «Экомышление».

Заявку на участие прислал Центр молодежи и общественных инициатив.

В своей заявке инициаторы выдвижения напомнили, что в рамках молодежного образовательного форума «Территория смыслов. Псков» губернатор Псковской области предложил инициативным жителям области объединить усилия, направленные на сохранение экологии и природы.

За все время реализации проекта «Зеленая область» было высажено свыше 60 тысяч елей более чем в 16 муниципальных образованиях региона. Участниками проекта стали неравнодушные и активные жители Псковской области, добровольцы, представители публичной власти.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.

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