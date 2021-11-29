Праздник в честь 1000-летия Усвят претендует на статуэтку премии «Народное признание - 2021»

17:29, 29 ноября 2021, ПАИ

Праздник в честь 1000-летия Усвят, состоявшийся 28 августа, претендует на статуэтку Первой общественной премии «Народное признание - 2021» в номинации «Событие». Заявку прислала редакция газеты «Новая жизнь».

Основная площадка юбилейных торжеств, посвященных 1000-летию Усвят, расположилась на берегу озера Усвятское. Жители и гости поселка также смогли стать участниками фольклорного фестиваля имени Ольги Сергеевой, который прошел на родине певицы в деревне Церковище, посмотреть трансляцию праздника с Юрьевых гор, находясь в центре поселка, и побывать в Театре кукол.

Юрьевы горы стали местом притяжения для жителей и гостей поселка. Здесь был организован естественный амфитеатр, установлена сцена и светодиодный экран, организованы посадочные места для зрителей.

С приветственным словом на концерте, посвященном празднованию 1000-летия Усвят, выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.