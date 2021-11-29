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Общество

Девять рыбаков утонуло в Псковской области в декабре прошлого года

В декабре прошлого года в Псковской области утонуло девять рыбаков. Об этом рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области Виктор Питолин во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Основной причиной гибели является выход на тонкий, неокрепший лёд.

«В прошлом году в декабре мы имели беспрецедентную гибель: в декабре погибло девять человек рыбаков, которые выходили на неокрепший лед водоемов. Это, как правило, были южные и юго-восточные районы Псковской области», - отметил Питолин.

11 декабря 2020 года распоряжением КЧС ввели запрет выхода на лёд. Погодные условия способствовали тому, что лед не сформировался – люди пошли на лёд и выезжали на него на машинах.

«Обычно тонут на небольших озерах. Как правило, это лесные озера, удаленные от населенных пунктов, это южная и юго-восточная части области. Что касается Псково-Чудского водоема, гибели зимой там практически не бывает», - рассказал спикер.

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