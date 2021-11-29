Псковичам рассказали о признаках непрочного льда

17:46, 29 ноября 2021, ПАИ

Признаки непрочного льда назвал начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области Виктор Питолин во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Как правило, непрочный лёд белый и пористый на вид. Когда по нему идёшь, могут образовываться лунки, хлюпать вода, раздаваться треск.

«Если лёд зеленоватого цвета, морозы постояли хотя бы дней десять с ночной температурой -10, – это значит, что лед примерно может нарасти до 10-15 см», - отметил спикер.

При этом снегопады резко замедляют нарастание льда. Если снег выпал большой и даже ударил сильный мороз, то лёд не будет нарастать так, как он нарастает в морозную ясную погоду.

«Не рыбачьте и не выходите там, где есть стоки промышленных предприятий, где рядом расположены плотины, мосты, – там всегда лёд тоньше. Лёд тоньше всегда по центру реки, потому что река замерзает неравномерно: сначала появляются забереги, которые постепенно растут, ход воды все меньше и уже, и потом река затягивается полностью льдом. Так вот, лед у берега намного толще, чем на середине реки, это естественно. Потом он нарастет, когда будут сильные морозы», - рассказал Виктор Питолин.