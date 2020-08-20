53 стула с лебяжьим пухом поставили в концертном зале псковской музыкальной школы

15:09, 20 августа 2020, ПАИ



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова











Стулья стоимостью свыше ста тысяч рублей каждый, о которых так много писали и рассуждали на протяжении почти года региональные и федеральные журналисты и блогеры, были представлены публике. Сегодня, 20 августа, состоялась общественная приемка отреставрированной Детской музыкальной школы № 1 им. Н. А. Римского-Корсакова в Пскове. В ней приняли участие директора музыкальных школ города, родители учеников, представители профильных комитетов и другие гости.

Как рассказала ПАИ директор музыкальной школы Наталья Архипова, 53 черных бархатных стула заняли свое место в малом концертном зале школы, где будут проходить камерные концерты. Размещаться на них будут гости мероприятий.

При этом «дело» о стульях в музыкальной школе с лебяжьим пухом еще не закрыто, как пояснила директор школы, оно находится в арбитражном суде, а стулья переданы на ответственное хранение в школу.

Ранее сообщалось, что Псковское УФАС проверяло закупку мебели для псковской музыкальной школы и сделало заключение о фактах нарушений порядка приемки мебели, обоснования цены контракта и других. Выяснилось, что для учреждения приобрели стулья по 100 тысяч рублей и столы по 300 тысяч. В итоге дело оказалось в арбитражном суде. В свою очередь городские власти уверены, что действовали по закону.

«Это одно из немногих зданий, которое сохранилось в таком состоянии. Оно возводилось для банка. В нем потрясающая лепнина, паркет. Я приглашаю всех побывать в этом здании после открытия. Мы можем поставить плохие, дешевые сиденья. Но нас же потом никто не поймет», - комментировал ситуацию глава администрации Александр Братчиков. Для примера он предложил представить, как в зале Большого или Мариинского театра установят дешевые стулья «из досочек».

«Мы смогли этот проект отстоять в правительстве. Деньги нам выделили федеральные — колоссальные. Мы сейчас на эти деньги покупаем самое лучшее оборудование. Это будет самая лучшая музыкальная школа и в Пскове и на Северо-Западе. Это надо не осуждать, а гордиться тем, что у нас будет такая школа», - уверен глава администрации.