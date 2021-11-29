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Общество

Водоёмы в Псковской области покроются льдом до конца декабря

В Псковской области становление льда на водоёмах происходит в первую-вторую декаду декабря. Об этом рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области Виктор Питолин во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Если брать старые многолетние данные, всегда во второй-третьей декаде ноября становились реки и замерзали озёра в Псковской области. В последние 30 лет в связи с глобальным потеплением этого нет. Становление льда происходит обычно в первую-вторую декаду декабря, а Псково-Чудской водоем, бывает, только к январю замерзает», - отметил Питолин.

По словам спикера, в 50-70-е годы в ноябре – начале декабря уже замерзали большие озёра и люди отправлялись на рыбалку.

«С конца 80-х и начала 90-х процессы потепления сказались и на нашей области, соответственно, водоёмы стали позже замерзать и раньше вскрываться. Раньше ледоход на Великой был в середине апреля, а сейчас это март», - добавил он.

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