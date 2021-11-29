Ещё один атлет Псковской земли не стал «русским ниндзя»
Великолучанин Дмитрий Москвенков выбыл из шоу СТС «Русский ниндзя». Он не справился с пятым, предпоследним испытанием, в рамках которого нужно было пройти дистанцию на руках, и упал в бассейн, сообщает корреспондент «АиФ-Псков».
Напомним, что 22 ноября стало известно, что из шоу выбыл псковский спортсмен Александр Кузьмин. Он также выбыл на пятом этапе.
В «Русском ниндзя» также будет участвовать пскович Алексей Гиацинтов.
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