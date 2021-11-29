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Спорт

Ещё один атлет Псковской земли не стал «русским ниндзя»

Атлет из Великих Лук не прошёл полосу препятствий. Фото 2datyvyhoda

Великолучанин Дмитрий Москвенков выбыл из шоу СТС «Русский ниндзя». Он не справился с пятым, предпоследним испытанием, в рамках которого нужно было пройти дистанцию на руках, и упал в бассейн, сообщает корреспондент «АиФ-Псков».

Напомним, что 22 ноября стало известно, что из шоу выбыл псковский спортсмен Александр Кузьмин. Он также выбыл на пятом этапе.

В «Русском ниндзя» также будет участвовать пскович Алексей Гиацинтов.

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