Ещё один атлет Псковской земли не стал «русским ниндзя»

22:05, 29 ноября 2021, ПАИ

Великолучанин Дмитрий Москвенков выбыл из шоу СТС «Русский ниндзя». Он не справился с пятым, предпоследним испытанием, в рамках которого нужно было пройти дистанцию на руках, и упал в бассейн, сообщает корреспондент «АиФ-Псков».

Напомним, что 22 ноября стало известно, что из шоу выбыл псковский спортсмен Александр Кузьмин. Он также выбыл на пятом этапе.

В «Русском ниндзя» также будет участвовать пскович Алексей Гиацинтов.