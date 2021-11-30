Из-за непогоды отменены рейсы Москва - Псков
Рейсы Москва - Псков отменены из-за погодных условий. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артем Тарасов.
Также из-за погодных условий некоторые рейсы могут задерживаться.
Напомним, что 30 ноября в течение суток в большинстве районов Псковской области ожидается сильный снег, местами с мокрым снегом.
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