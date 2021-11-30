С 1 декабря Пушкинский заповедник возобновит работу по зимнему расписанию
С 1 декабря Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» возобновляет работу по зимнему расписанию, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.
Музеи будут работать с 10:00 до 17:00, кассы – до 16:30. Выходной – понедельник, последний вторник месяца – санитарный. Отметим, в музеях продолжает действовать система QR-кодов.
Напомним, с 15 по 30 ноября заповедник закрывался на санитарные дни. В усадьбах проводили неотложные ремонтные и хозяйственные работы.
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