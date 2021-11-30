Непогода не привела к росту количества ДТП в Пскове

10:57, 30 ноября 2021, ПАИ

Снегопад и метель не вызвали рост количества ДТП в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городского отделения ГИБДД.

29 ноября на территории города было зарегистрировано 16 ДТП, что соответствует среднему числу аварий в обычный день. За сегодняшнее утро в Пскове зарегистрировали четыре ДТП. В основном, аварии фиксировались в центре города, а также на улице Киселёва, Металлистов, Рижском проспекте, Яна Райниса, Леона Поземского и Николая Васильева.

В ГИБДД отметили, что из-за снегопада следует соблюдать дистанцию и боковой интервал между автомобилями, безопасную скорость движения, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. Пешеходам также следует быть внимательными и помнить, что в непогоду тормозной и остановочный путь транспорта возрастает, что требует осторожности при переходе проезжей части.

Напомним, в выходные из-за снегопада в Пскове не произошло ни одного ДТП.