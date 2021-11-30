Татьяна Волкова: Чтобы воспользоваться льготами по налогам, делать ничего не нужно

12:38, 30 ноября 2021, ПАИ

«Чтобы воспользоваться льготами по налогам, делать ничего не нужно — все учтено при расчете налогов», - заявила начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Псковской области Татьяна Волкова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 30 ноября.

По словам Татьяны Волковой, вся информация о льготах по налогам размещена на официальном сайте Федеральной налоговой службы РФ. Чтобы заявить ряд льгот, которые предусмотрены на федеральном уровне, предпенсионерам, инвалидам первой и второй групп не нужно обращаться в налоговый орган.

«Но если вдруг усомнились и льготник не видит сумму льготы, то у него остается право обратиться в налоговый орган с заявлением, мы его рассмотрим, если что - скорректируем сумму», - подчеркнула Татьяна Волкова.