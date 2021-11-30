На Запсковье готовят к открытию каток под открытым небом

12:56, 30 ноября 2021, ПАИ

На Запсковье готовят к открытию каток под открытым небом, сообщили «Комсомольской правде» устроители мини-арены из теннисного клуба «Гранд».

«Мы уже готовим площадку под каток. Сейчас выпало много снега, как только он немного примнётся и закончится снегопад, мы начнём заливку. Неделя круглосуточной заливки - и каток откроем», – уточнили в клубе.

Располагаться каток будет, как и прежде, на территории теннисных кортов на пересечении улицы Олега Кошевого и проспекта Энтузиастов. Здесь организуют прокат коньков и их заточку. Также гости смогут согреться горячим чаем или кофе в кафе поблизости.

Ранее сообщалось, что на Запсковье планируют построить всесезонный крытый каток. В здании ледовой арены будет около 300 зрительных мест. Здесь же разместят кафе и зону отдыха.