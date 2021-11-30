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Экономика

Александр Братчиков: Бюджет Псковской области на 2022 год и плановый период направлен на развитие региона

«Я считаю, что проект бюджета социально ориентированный, сбалансированный и направленный на развитие Псковской области», - заявил депутат Псковского областного Собрания Александр Братчиков, комментируя принятый в первом чтении проект закона «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на сессии Псковского областного Собрания 30 ноября.

При этом, по словам Александра Братчикова, созданная согласительная комиссия еще будет работать над проектом бюджета. Он отметил, что в нее входят заместители губернатора Псковской области, от Псковского областного Собрания представители всех партий. В частности, «Единая Россия» представлена в комиссии большинством.

«Основная задача — это собрать обращения от муниципалитетов, граждан, депутатов, соответственно, их отработать, подготовить поправки ко второму чтению», - подчеркнул депутат Псковского облсобрания.

Александр Братчиков также отметил, что с мнением избирателей тех партий в Псковском областном Собрании, которые не поддержали проект бюджета региона, «необходимо считаться». «Мы их обязательно выслушаем, попытаемся понять, почему они не поддержали [законопроект — ПАИ], и все-таки попытаемся убедить, чтобы ко второму чтению они были готовы поддержать проект бюджета Псковской области», - заключил Братчиков.  

Ранее председатель Псковского областного Собрания Александр Котов сообщил, что в 2022 году бюджет Псковской области может пополниться на 10-15 млрд рублей за счет поступления дополнительных федеральных средств.

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