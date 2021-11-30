Алексей Григорьев призвал победителей «Губернаторского дневника» не останавливаться на достигнутом

15:37, 30 ноября 2021, ПАИ

Заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Алексей Григорьев призвал победителей «Губернаторского дневника» не останавливаться на достигнутом, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Дети огромные молодцы, потому что побеждают единицы. Педагогам и родителям также хочу выразить благодарность, ведь без их поддержки и помощи достичь этого нереально», - отметил Григорьев.

Победителями акции «Губернаторский дневник» стали 16 детей. В течение учебного года школьники региона стремятся получить за знания как можно больше пятёрок. С целью определения победителей акции по итогам каждого триместра в трёх возрастных группах (2-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы) выбираются школьники с максимально большим количеством отличных оценок, имеющие разносторонние интересы и активную жизненную позицию. По результатам акции лучших приглашают на встречу с губернатором Михаилом Ведерниковым.

Акцию проводит газета «Комсомольская правда – Псков» ежегодно с 2014 года, в этом году она пройдет уже восьмой раз. За все время существования акции на приёме у губернатора Псковской области побывали 92 ученика школ Псковской области.

Напомним, встреча с победителями акции проходит сегодня в администрации области.