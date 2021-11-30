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Михаил Ведерников поблагодарил победителей «Губернаторского дневника» и их родителей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил победителей «Губернаторского дневника» и их родителей за участие в акции и активную жизненную позицию, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Встреча главы региона и  псковских школьников-отличников состоялась 30 ноября  в администрации Псковсокй области. Губернатор традиционно подписал дневники отличников, а ребята рассказали Михаилу Ведерникову о себе, своих успехах, интересах и задали интересующие вопросы. 

Также Михаил Ведерников выразил благодарность родителям и отметил, что успехи детей невозможны без их любви, заботы и вклада. Он отметил, что несколько школьниц хотят стать медиками и подчеркнул, что это говорит о серьёзности намерений ребят.

«Мы сделаем все, чтобы эта работа была хорошей, уважаемой и оплачиваемый», - заверил губернатор, напомнив, что благодаря поддержки президента регион закупил медоборудование на 500 млн рублей.

Отметим, что 30 ноября в администрации области состоялась встреча победителей «Губернаторского дневника» с главой региона. Дети побывали в кабинете губернатора, подписали несколько важных документов с помощью планшета, а также позвонили главе администрации Пскова Борису Елкину и поинтересовались, как обстоят дела с ФОКОТом у школы №20.

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