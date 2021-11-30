Коллектив стругокрасненской библиотеки выдвинули на «Народное признание»

15:34, 30 ноября 2021, ПАИ

Коллектив стругокрасненской Центральной районной библиотеки выдвинули на премию «Народное признание – 2021» в номинации «Призвание». Заявку прислала редакция газеты «Струги».

В ней говорится о том, что сотрудники библиотеки не просто выполняют свою работу, а подходят к процессу со всей ответственностью, ищут оригинальные методы. Они постоянно участвуют в различных конкурсах и завоёвывают награды. Учреждение стало лауреатом в областном профессиональном конкурсе «Библиотека года» с темой «Библиотека – территория развития волонтерства». В областном конкурсе «Талантливые и перспективные» в номинации «Эффективные практики работы библиотек с семьями» сотрудники получили диплом победителя. В прошлом году в конкурсе «Талантливые и перспективные» в номинации «Увлечь» они заняли первое место. В областном конкурсе творческих работ специалистов библиотек, обслуживающих детей и подростков «Открытая книга – 2020», также завоевали золото.

В библиотеке работают различные клубы по интересам: литературный «Вечерние встречи», профессиональный «Специалист», творческий «Рукодельница». В преддверии Рождества проводятся «Библиосумерки». Также в библиотеке проходит научно-практическая конференция «Наш край в истории России», с 2008 года выпускается литературно- краеведческий альманах «Наш край».

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.