Ансамбль «Гармонисты Великих Лук» выдвинули на премию «Народное признание – 2021»

15:51, 01 декабря 2021, ПАИ

Ансамбль «Гармонисты Великих Лук» выдвинули на премию «Народное признание – 2021» в номинации «Творчество». Заявку прислала редакция газеты «Великолукская правда. Новости».

Творческий ансамбль был создан в 2019 году на базе детской музыкальной школы № 1 имени М. П. Мусоргского под началом руководителя – педагога дополнительного образования Елены Баженовой. В состав коллектива входят шесть талантливых музыкантов, которые играют на русских народных инструментах, отмечается в заявке.

В копилке достижений «Гармонистов Великих Лук» диплом лауреата 1-й степени в II международном (III всероссийском) конкурсе исполнителей на народных инструментах среди обучающихся детских музыкальных школ, детских школ искусств и других образовательных учреждений, диплом победителя 1-й степени VI открытого районного конкурса аутентичного исполнения музыки на народных инструментах Дома детского творчества «Современник» (Санкт-Петербург). Они также являются активными участниками городских мероприятий и различных областных фестивалей.

В этом году участники ансамбля Ярослав Симонов, Иван и Михаил Размысловичи приняли участие в шоу «Вундеркинды» на телеканале «Пятница». Ярослав под аккомпанемент своих товарищей-музыкантов сыграл на ложках мелодию «Барыня-сударыня» перед Ларисой Долиной и Артуром Бабичем, которые по достоинству оценили творческий потенциал великолучан.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.