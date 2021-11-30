В Псковской области завершился полевой археологический сезон

16:37, 30 ноября 2021, ПАИ

Полевой археологический сезон завершился в Псковской области. Об этом Археологический центр региона сообщил в своём Instagram-аккаунте.

«В результате прохождения неблагоприятного природного явления на территории Псковской области наша служба предсказывает завершение полевого археологического сезона. Раскопки 2021 года завершены», - сообщили археологи, добавив, что впереди специалистов ждут чертежи, фотографии и многотомные отчёты о находках.

Напомним, накануне псковские археологи обнаружили древние обломки глиняных дисков для ткацкого стана.